ЕС готовит план отказа от российского газа

ЕС также готов поддержать страны-члены в их усилиях по диверсификации источников энергоснабжения. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

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Она также сообщила, что в ближайшее время будет представлена дорожная карта для реализации плана полного отказа от российского газа.

Европейский Союз не намерен увеличивать использование российского ископаемого топлива. Зато сейчас активно разрабатывается план, направленный на полный отказ от энергоресурсов из России.

Остановка транзита через Украину

После прекращения Украиной транзита российского газа с 1 января, в Словакии и Венгрии возникло резкое недовольство:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже пригрозил остановить экспорт электроэнергии в Украину, если транзитные поставки не будут восстановлены.

А премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна намерена заблокировать продление санкций Европейского Союза против России в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

Заметьте! По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, ЕС активно сотрудничает с государствами-членами по обеспечению энергетической безопасности, уделяя особое внимание Венгрии и Словакии, которые больше всего пострадали из-за остановки транзита российского газа через Украину.