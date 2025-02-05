Инструкция для возврата средств при переплате за газ
Договор, заключаемый между потребителем и регулятором, также гарантирует возврат переплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
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Чтобы вернуть средства, нужно подать заявление по установленному образцу, а также приложить следующие документы:
- копия удостоверения личности;
- паспорт особы, ID-карта или временное удостоверение;
- копия идентификационного кода;
- справка, где указаны банковские реквизиты (речь идет о IBAN);
- копия документа о подтверждении оплаты (например, чек, соответствующая банковская выписка или квитанция).
Обратите внимание! Иностранцы и лица без гражданства могут предоставить национальный паспорт в качестве удостоверения личности.
Образец заявления для возврата переплаты, который нужно заполнить / сайт "Нафтогаза"
Документы и заявление о возврате переплаты можно подавать онлайн и оффлайн. В частности, сконтактироваться с "Нафтогазом" есть возможность через e-mail: client@gas.ua.