Почему Калининградская область России останется без света

Эстонская энергетическая компания Elering, передает 24 Канал, еще в ноябре заявила, что в начале февраля 2025 состоится отключение от российской сети. Сейчас Польша и Литва даже повысили меры безопасности в случае мести со стороны Кремля.

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Дело в том, что по информации Euractiv, Калининградская область нуждается в бесперебойном снабжении электроэнергии в том числе и потому, что на ее территории размещены ядерные ракеты "Искандер" и значительная часть Балтийского флота России.

Обратите внимание! Есть опасения, что Россия будет пытаться помешать отключению балтийских стран от сети. Речь идет как о кибератаках, так и о дезинформационных кампаниях по росту счетов за электроэнергию. Даже допускается вооруженная агрессия со стороны России.

Сможет ли Калининград самостоятельно обеспечивать себя светом

Как сообщает литовский сетевой оператор Litgrid для Ецгастіѵ, после синхронизации Балтийской энергосистемы с континентальной Европой Калининградская область будет работать в островном режиме и станет "энергетическим островом"

Однако добавляется, что в Калининграде уже готовятся к отключению. Там проверяют способность самостоятельно поддерживать стабильную работу энергосети.