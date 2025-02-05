Чому Калінінградська область Росії залишиться без світла

Естонська енергетична компанія Elering, передає 24 Канал, ще у листопаді заявила, що на початку лютого 2025 відбудеться відключення від російської мережі. Зараз Польща та Литва навіть підвищили безпекові заходи у випадку помсти з боку Кремля.

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Річ у тім, що за інформацією Euractiv, Калінінградська область потребує безперебійного постачання електроенергії зокрема й тому, що на її території розміщені ядерні ракети "Іскандер" та значна частина Балтійського флоту Росії.

Зверніть увагу! Є побоювання, що Росія намагатиметься завадити від'єднанню балтійських країн від мережі. Йдеться як про кібератаки, так і про дезінформаційні кампанії щодо зростання рахунків за електроенергію. Навіть допускається збройна агресія з боку Росії.

Чи зможе Калінінград самостійно забезпечувати себе світлом

Як повідомляє литовський мережевий оператор Litgrid для Euraсtiv, після синхронізації Балтійської енергосистеми з континентальною Європою Калінінградська область працюватиме в острівному режимі і стане "енергетичним островом"

Однак додається, що у Калінінграді вже готуються до відключення. Там перевіряють здатність самостійно підтримувати стабільну роботу енергомережі.