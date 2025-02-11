Чому Індія знижує мита

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді планує зменшити мита на імпорт продукції зі США напередодні зустрічі з президентом Дональдом Трампом, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Дводенний візит Моді відбудеться 12-13 лютого, на тлі планів Трампа запровадити мита на імпорт сталі та алюмінію з ряду країн, включаючи Індію.

Раніше Трамп розкритикував Індію за торгівельну політику, назвавши її "значним порушником", і закликав Нью-Делі збільшити закупівлі американського оборонного обладнання для досягнення справедливих торгівельних відносин.

Цікаво! Індійський уряд розглядає можливість зниження мит у понад десяти галузях, зокрема на електроніку, медичне й хірургічне обладнання та хімічну продукцію.

Про що Індія хоче домовлятися зі США

Протягом останнього десятиліття торгівельні зв’язки між Індією та Сполученими Штатами стабільно зростали. Вашингтон дедалі більше бачить у Нью-Делі стратегічного партнера для стримування зростаючого впливу Китаю в регіоні.

Під час візиту до США Індія сподівається зменшити торгівельну напругу. Зокрема, посилити імпорт енергоносіїв – зрідженого природного газу та обговорити довгострокові угоди з американськими компаніями. У сфері оборони Моді вестиме переговори щодо спільного виробництва бойових машин і постачання двигунів для винищувачів.

До слова! Також планується обговорення питань нелегальної міграції, депортації індійців і зловживання візами H-1B. Представники США порушать питання доступу американського бізнесу на індійський ринок, зокрема щодо Tesla та Starlink. Індія запропонує підтримку інвестицій своїх компаній у США.