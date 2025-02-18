Какую сделку предложила Россия Трампу

Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций, заявил, что Россия заинтересована в совместных проектах с США в Арктике, отметив, что из-за санкций американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал, ссылаясь на российские СМИ.

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Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им Россия,

– заявил Дмитриев.

Путин требовал, чтобы до 2025 года Россия разработала собственные технологии бурения и разведки углеводородов. Однако более половины оборудования для гидроразрыва пласта и некоторые другие технологии до сих пор поставляются из "недружественных" стран, в частности роторные управляемые системы, где зависимость от импорта достигает 100%.

Какие нефтесервисные компании покинули российский рынок

После вторжения России в Украину крупные американские нефтесервисные компании, в частности Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, объявили о выходе с рынка. Однако крупная компания Exxon Mobil оставалась единственной американской компанией, добывавшей нефть в России.

Но после санкций она тоже объявила о выходе, хотя владела 30% в проекте "Сахалин-1". Однако продать свою долю компания не смогла, а Кремль дважды продлевал сроки, последний раз до конца 2026 года.