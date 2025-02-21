Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SVT та Yle. Розповіли про інцидент лише сьогодні, 21 лютого, – інформацію підтвердили у береговій варті та Збройних силах Швеції.

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Що відомо про пошкодження

Пошкоджений кабель сполучає Фінляндію та Німеччину, ним володіє компанія Cinia. Наразі невідомо, коли саме стався інцидент. Раніше, у листопаді та грудні 2024 року C-Lion1 повністю перерізали.

Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливе пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я вже говорив раніше, їх слід розглядати в контексті складної безпекової ситуації,

– повідомив у Х прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Бізнес-директор Cinia Ханну Муйкку підтвердив незначне пошкодження, яке "жодним чином не впливає на передачу даних". За його словами, хтось міг пересунути або зачепити кабель.

Довідка: оператор Cinia є мажоритарним акціонером фінського уряду, його завдання – зміцнення цифрового зв'язку та кібербезпеки Фінляндії.

До слова, наприкінці 2024 року було пошкоджено підводний електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Під час інциденту поруч проходили два судна, пов'язані з Росією.