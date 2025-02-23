Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що наразі корабель стоїть на якорі у місці аварії. До нього направили кілька буксирів і почали ремонт, але вхід у порт йому не дозволили.

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У Росії запевняють, що екстремальної ситуації немає і нібито вийшов з ладу дизельний двигун.

Це початок проблем російського флоту

"Однак, судячи з усього, ситуація значно серйозніша, але її намагаються не розголошувати, зважаючи на нещодавні аварії танкерів у Чорному морі. Станом на вчора судно знаходилося на рейді неподалік порту Азов. Його ремонт у відкритому морі набагато складніший, ніж у порту, але пришвартувати його не дозволили", – сказав Петро Андрющенко.

Він додав, що якщо корабель відремонтують, його відтягнуть у порт Новоросійська, де, ймовірно, проведуть повноцінний ремонт.

Андрющенко зазначив, що ця ситуація – лише початок проблем для всього цивільного російського флоту, особливо в Чорному та Азовському морях. Більшість суден були збудовані ще у 1950 – 1960-х роках. Частина з них – російські, інші – німецькі кораблі, захоплені після Другої світової війни.

Фактично це вже металобрухт, що тримається на плаву. Росія не має ресурсів для оновлення флоту, а через санкції їй неохоче продають нові судна,

– сказав Андрющенко.

Він підкреслив, що Азовський регіон залежить від таких барж, а Маріупольський порт є ключовим для перевезень. Він може приймати великі морські судна вагою понад 20 тисяч тонн, чого не можуть інші порти Азовського моря. Саме тому Росія так тримається за Маріупольський порт. Але якщо старі кораблі вийдуть з ладу, порти просто не зможуть працювати.