Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що Європа може не поділяти таке бажання Сполучених Штатів і намагатиметься самостійно ухвалювати рішення.

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У чому складність скасування санкцій

Росія, ймовірно, потрапить до Книги рекордів Гіннеса через кількість накладених на неї санкцій за останні роки. Лише за останній період було введено понад 24 тисячі різноманітних обмежень на країну-агресорку. Хоча серед них є й абсурдні, наприклад, заборона на купівлю PlayStation, більшість санкцій є досить серйозними. Багато з них було накладено після лютого 2022 року, але вони розтягнуті в часі.

Не можна очікувати, що Сполучені Штати легко відступлять від санкцій. Хоча є певні можливості для зняття обмежень щодо окремих підприємств чи осіб, а також для російських олігархів, які можуть інвестувати в США й отримати "золоті паспорти", процес буде дуже повільним. Зокрема, для отримання грін-карти потрібно інвестувати до 900 тисяч доларів, але вже невдовзі її вартість може сягнути 5 мільйонів доларів.

Здається, це шалені гроші, але для російських олігархів – це дрібниці. Наприклад, Дмитрій Риболовлєв, який є власником "Уралкалія", проживає в Монако. Він на мільярди доларів скупив собі підроблених картин, статуеток. Тобто гроші у Росії є, і олігархи можуть це купляти,

– пояснив Іван Ступак.

Але навіть ці можливості можуть бути анульовані, оскільки уряди окремих країн можуть скасувати видані паспорти після певного часу. У цьому контексті Сполученим Штатам доведеться працювати з країнами Західної Європи, щоб переконати їх зняти санкції, однак цього не буде легко досягнути. Уряди країн Європи можуть чинити тиск на США, наголошуючи на своїй незалежності в ухваленні таких рішень.

Зазначимо, ЄС 19 лютого ухвалив великий пакет санкцій проти Росії. Він став 16-м з початку повномасштабної війни та охопив 13 російських банків, 73 танкери "тіньового флоту", встановив заборону на купівлю певних видів російської алюмінієвої продукції та ввів санкції проти осіб і компаній, які підтримують війну.