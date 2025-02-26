Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме. Такое заявление президент США сделал во вторник, 25 февраля.
Смотрите также Трамп озвучил новую сумму соглашения между США и Украиной
Россия остается под санкциями США
Журналисты спросили у президента Трампа, будет ли он снимать с России санкции в рамках переговорного процесса. Лидер страны ответил, что сейчас Соединенные Штаты не собираются ослаблять установленные ограничения против России.
Нет, пока санкций никто не снимал. Думаю, когда-то мы это рассмотрим, но пока нет,
– заявил Дональд Трамп.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что снятие некоторых санкций с России можно рассматривать в контексте переговоров по войне в Украине. От того, как страна-агрессор будет готова к переговорам, зависит ослабление или наоборот усиление имеющихся ограничений.
Санкции против России: последние новости
- 24 февраля, к третьей годовщине начала полномасштабной войны в Украине Великобритания объявила о новых санкциях против России. Отмечается, что этот пакет ограничений – крупнейший за все время вторжения. Санкции нацелены на военную и финансовую сферу, а также на поставки товаров из других стран.
- 19 февраля большой пакет санкций приняли в ЕС. Он стал 16-м с начала полномасштабной войны и охватил 13 российских банков, 73 танкера "теневого флота", установил запрет на покупку определенных видов российской алюминиевой продукции и ввел санкции против лиц и компаний, которые поддерживают войну.