При каких условиях США могут ослабить санкции

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вопрос об ослаблении санкций против России может быть обсужден во время переговоров о войне в Украине. По его словам, США готовы изменить уровень санкций, в зависимости от готовности России к переговорам, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Джон Бессент также отреагировал на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в которых он обвинил президента США Дональда Трампа в дезинформации относительно войны в Украине и назвал их "неуместным".