Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что санкции против России не будут отменять по крайней мере до достижения соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Все стороны должны пойти на уступки

Издание пишет, что соответствующее заявление Рубио сделал после переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля. Он ранее также отмечал, что любое соглашение о прекращении войны потребует уступок от всех сторон, в том числе в вопросе санкций.

Он также считает, что подписание такого соглашения откроет "невероятные возможности от партнерства с россиянами, в геополитическом плане по вопросам, представляющих общий интерес, и, откровенно говоря, в экономическом плане."

Рубио понимает, что снятие санкций с России усложнит попытки Европы создать экономическую изоляцию России.

Бывшая чиновница разведки США и директор Программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор обеспокоена возможным пересмотром подхода администрации США.