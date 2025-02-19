Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що санкції проти Росії не скасовуватимуть принаймні до досягнення угоди про припинення війни в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Всі сторони повинні піти на поступки

Видання пише, що відповідну заяву Рубіо зробив після перемовин у Саудівській Аравії 18 лютого. Він раніше також зазначав, що будь-яка угода про припинення війни вимагатиме поступок від усіх сторін, у тому числі у питанні санкцій.

Він також вважає, що підписання такої угоди відкриє "неймовірні можливості від партнерства з росіянами, в геополітичному плані з питань, що становлять спільний інтерес, і, відверто кажучи, в економічному плані."

Рубіо розуміє, що зняття санкцій з Росії ускладнить намагання Європи створити економічну ізоляцію Росії.

Колишня високопосадовиця розвідки США та директорка Програми трансатлантичної безпеки Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор занепокоєна можливим переглядом підходу адміністрації США.