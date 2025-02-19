Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію президента США Дональда Трампа.

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Трамп дорікнув Україні через угоду

Президент США, коментуючи відсутність української делегації на переговорах у Саудівської Аравії, дорікнув, що Україна вже була на переговорах 3 роки тому. Саме тоді, на думку Трампа, і потрібно було закінчувати війну.

Я чув, що Україну не запросили. Ну, ви були там три роки. Вам слід було закінчити це три роки тому. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти угоду для України, яка дала б їм майже всю землю, все, майже всю землю. І ніхто б не загинув,

– заявив Трамп.

Він також додав, що "засмучений через те, що відбувається вже 3 роки". Трамп вкотре наголосив, що війни між Росією та Україною не було б, якби він був президентом. Він зауважив, що нині по суті "гине цивілізація", адже таких жертв не було з часів Другої світової війни.

"Навіть якби будь-яка людина, не маючи переговорних навичок, цим зайнялася, це вже могло б бути вирішено ще кілька років тому", – додав президент США.

Крім того, Трамп заявив, що 3 роки тому можна було б вирішити війну без втрат для України. За словами президента США, мовиться не лише про території, а й життя людей.