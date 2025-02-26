Какова новая цена соглашения о полезных ископаемых

Трамп считает, что потенциальная сделка с Зеленским может стоить 1 триллион долларов. Стороны уже достигли согласия по соглашению, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Это может быть сделка на триллион долларов. Это может быть что угодно. Но это редкоземельные элементы и другие вещи,

– сказал Трамп в своем интревью.

Президент США отметил, что Вашингтон пока не предоставляет Украине военную поддержку, однако не имеет возражений относительно запланированного визита Владимира Зеленского в пятницу.

Важно! Трамп не исключил возможности отмены санкций против России, однако подчеркнул, что пока они продолжают действовать. Вместе с этим, Трамп также отметил, что США заинтересованы в закупке российских минералов.

Что думает Трамп о потраченных деньгах на войну с Украиной

Трамп считает, что США тратят что США тратят сотни миллиардов долларов на поддержку Украины в войне с Россией, которая, по его мнению, никогда бы не произошла, если бы он оставался президентом. Он отмечает, что за время его каденции конфликта не было, и уверен, что этого удалось бы избежать в дальнейшем.

Поэтому сейчас мы говорим, что мы хотим быть в безопасности и хотим вернуть эти деньги. Мы помогаем стране решить очень, очень большую проблему, проблему, с которой мало кто сталкивался. У нас не должно было быть этой проблемы, потому что ее не должно было произойти,

– сказал Трамп.

Трамп утверждает, что, несмотря на то что война не должна была бы произойти – она уже продолжается, и США вынуждены помогать Украине решать масштабный кризис. В то же время он настаивает, что американские налогоплательщики должны получить свои деньги обратно.