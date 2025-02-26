Какие пошлины может ввести ЕС

Список американских товаров, которые ЕС может обложить пошлинами в ответ, заморожен до конца марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Список американских товаров, на которые ЕС наложил санкции в ответ на первоначальные меры Трампа, пока приостановлен до конца марта, но он автоматически возобновится, если не будет принято никаких мер,

– сообщают источники Bloomberg.

Напомним! Трамп угрожает ввести тарифы на европейский экспорт стали и алюминия. Ограничения могут коснуться и производных продуктов.

По подсчетам Bloomberg, если меры США будут касаться и производных продуктов, то это повлияет на европейский экспорт на сумму до 29,3 миллиарда долларов. Для понимания, при введении Трампом ограничений против металлургической отрасли Евросоюза, это значение было в 4 раза меньше.

При расширении перечня целевых товаров, ЕС учитывает сразу несколько факторов:

влияние на американскую экономику;

последствия для стран-членов ЕС;

соответствие правилам ВТО.

Обратите внимание! Трамп анонсировал введение ряда пошлин. С 12 марта могут вступить в силу 25% тарифы на экспорт стали и алюминия.