Які мита може ввести ЄС

Список американських товарів, які ЄС може обкласти митами у відповідь, заморожений до кінця березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Список американських товарів, на які ЄС наклав санкції у відповідь на початкові заходи Трампа, наразі призупинено до кінця березня, але він автоматично поновиться, якщо не буде вжито жодних заходів,

– повідомляють джерела Bloomberg.

Нагадаємо! Трамп погрожує ввести тарифи на європейський експорт сталі та алюмінію. Обмеження можуть торкнутись і похідних продуктів.

За підрахунками Bloomberg, якщо заходи США стосуватимуться і похідних продуктів, то це вплине на європейський експорт на суму до 29,3 мільярда доларів. Для розуміння, при введенні Трампом обмежень проти металургійної галузі Євросоюзу, це значення було у 4 рази меншим.

При розширенні переліку цільових товарів, ЄС враховує одразу декілька факторів:

вплив на американську економіку;

наслідки для країн-членів ЄС;

відповідність правилам СОТ.

Зверніть увагу! Трамп анонсував введення низки мит. З 12 березня можуть набрати чинності 25% тарифи на експорт сталі та алюмінію.