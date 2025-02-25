В Україні з 1 березня 2025 року відбудеться індексація пенсій. Про це пише 24 Канал із посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

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Чи підвищать виплати

За словами Шмигаля, для понад 10 мільйонів громадян пенсії підвищаться на 11,5%.

Для понад 10 мільйонів громадян пенсії підвищаться на 11,5%,

– зазначив він.

Прем'єр-міністр пояснив, що підвищення пенсії становитиме не менше, ніж 100 гривень.

Водночас, щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, ухвалили рішення встановити максимальний розмір індексації – до 1500 гривень.

Крім цього, пенсія по інвалідності також може зрости в березні 2025 року виключно через індексацію.

Зараз мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю I групи – 2 980 гривень, для II чи III групи, які не працюють – 2 520 гривень, а для осіб з інвалідністю II чи III групи, які працюють – 2 093 гривень.