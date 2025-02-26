По словам американского лидера, "сначала нужно договориться". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что заявил Трамп о санкциях

В ходе первого заседания своего Кабинета министров президент США заявил, что рассматривает возможность ослабления санкций против России и добавил, что сначала стоит договориться.

Я думаю, что это у нас получится. У меня был продуктивный разговор с президентом Путиным и президентом Зеленским. Еще четыре недели назад никто не думал, что будет заключен мир,

– говорит Трамп.

Он добавляет, что будет пытаться заключить соглашение, с которым будет согласна и Россия, и Украина и сделать так, чтобы "Украина вернула как можно больше". В то же время, ранее президент США допустил, что ему может и не удаться достичь мира между странами.

Отметим, что планы и прогнозы Трампа по урегулированию войны неоднократно менялись. В частности, раньше он заявлял, что сможет достичь мира в Украине через 24 часа.