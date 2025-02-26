За словами американського лідера, "спочатку потрібно домовитися". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що заявив Трамп про санкції

Під час першого засідання свого Кабінету міністрів президент США заявив, що розглядає можливість ослаблення санкцій проти Росії та додав, що спершу варто домовитися.

Я думаю, що це у нас вийде. У мене була продуктивна розмова з президентом Путіним і президентом Зеленським. Ще чотири тижні тому ніхто не думав, що буде укладений мир,

– каже Трамп.

Він додає, що намагатиметься укласти угоду, з якою буде згодна і Росія, і Україна та зробити так, щоб "Україна повернула якомога більше". Водночас раніше президент США допустив, що йому може і не вдатися досягнути миру між країнами.

Зазначимо, що плани та прогнози Трампа щодо врегулювання війни неодноразово змінювались. Зокрема, раніше він заявляв, що зможе досягнути миру в Україні за 24 години.