Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение лидера.

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Зеленский подтвердил встречу с Трампом

Лидер Украины сообщил, что наши команды работают с Америкой и готовятся к переговорам уже в эту пятницу.

"Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности – это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов", – указал президент.

Он добавил, что проведет встречу с главой США.

Встретлюсь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру,

– добавил он.

Напомним, что во время заседания кабинета в Белом доме Дональд Трамп отметил, что на пятницу, 28 февраля, запланированный визит в США президента Украины.

По его словам, во время этого визита они подпишут соглашение о редкоземельных полезных ископаемых. Трамп подчеркнул, что это будет "очень большая сделка".