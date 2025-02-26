Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду отметил, что вопрос гарантий безопасности является ключевым фактором для прекращения войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Зеленский о соглашении с США

Зеленский прокомментировал соглашение по редкоземельным ископаемым, подчеркнув, что оно закладывает лишь общие принципы сотрудничества и демонстрирует добрую волю сторон в создании инвестиционного фонда.

"Все это соглашение – об общих принципах и о доброй воле создания фонда, который будет наполняться 50% от будущего. Но так как фактически пока нет реального фонда... то ничего не может наполняться. Без следующего соглашения оно не будет действовать..." – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что "между первым шагом и вторым шагом мы должны понять, где мы с США".

Мы все должны понять, что не будет просто прекращения огня – а у Украины нет гарантий безопасности. Так оно не будет. Будет только так: окончание войны так, что мы знаем, что завтра она снова не начинается,

– сказал Зеленский.