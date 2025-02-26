Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у середу наголосив, що питання гарантій безпеки є ключовим фактором для припинення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

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Зеленський про угоду зі США

Зеленський прокоментував угоду щодо рідкісноземельних копалин, підкресливши, що вона закладає лише загальні принципи співпраці та демонструє добру волю сторін у створенні інвестиційного фонду.

"Вся ця угода – про загальні засади і про добру волю створення фонду, який буде наповнюватись 50% від майбутнього. Але так як фактично поки немає реального фонду… то нічого не може наповнюватись. Без наступної угоди воно не буде діяти…", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що "між першим кроком і другим кроком ми повинні зрозуміти, де ми з США".

Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто припинення вогню – а в України немає гарантій безпеки. Так воно не буде. Буде тільки так: закінчення війни так, що ми знаємо, що завтра вона знову не починається,

– сказав Зеленський.