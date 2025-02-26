Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на брифінгу.

Важливо Договір щодо копалин, відносини зі США та перебіг переговорів: Зеленський зробив низку заяв

Зеленський розповів, чи є гарантії безпеки в угоді зі США

Зеленський наголосив, що не буде просто "припинення вогню", якщо Україна не матиме гарантій безпеки. Український лідер додав, що такі умови є неприйнятними.

Буде лише так. Закінчення війни так, щоб ми знали, що завтра вона не починається. Так буде,

– наголосив Зеленський.

Водночас президент зауважив, що знає всі пункти угоди зі США. Що стосується гарантій безпеки, то Зеленський заявив, що без майбутніх гарантій безпеки не може бути сталого миру та справжнього режиму припинення вогню.

Президент також додав, що прагнув, аби гарантії безпеки були включені в угоду про корисні копалини зі США і їх згадка з'явилася у 10 пункті документа. Він зазначив, що успіх угоди залежатиме від президента США Трампа.

Раніше Шмигаль також повідомив, що у 10 пункті мовиться саме про гарантії безпеки для України. Зокрема, там йдеться про те, що фонд стане невід'ємним елементом архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості.