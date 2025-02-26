Зеленський вважає, що успіх угоди значним чином залежатиме від його розмови з Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Дивіться також Половину доходів доведеться віддати: Шмигаль розкрив деталі майбутньої угоди з США
В угоді зі США згадані гарантії безпеки
В рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення "гарантії безпеки України" і те що мене брифінгували урядовці – це з'явилось в 10 пункті. Важливо, що це є. Я це почитаю і угоду урядовці пропонують підписувати міністрам,
– сказав президент України.
Прем'єр-міністр України Шмигаль зазначив, що угода про рідкісноземи напряму прив'язана до гарантій безпеки.
"Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і підписання у відриві від гарантій безпеки України", – додав він.
Зеленський додав, що ця рамкова угода ратифікації парламентом не потребує. У ніж також немає положень про фонд у 500 мільярдів доларів та повну власність США.
Там нема усіх гарантій безпеки, які хотіла бачити Україна, але я хотів, щоб там про гарантії було хоча б речення, і воно в рамковій угоді є, пункт 10, здається,
– сказав Зеленський.
Київ та Вашингтон розроблять окрему детальну угоду про фонд, яка потребуватиме ратифікації, додав президент.