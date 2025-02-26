Зеленский считает, что успех сделки значительным образом будет зависеть от его разговора с Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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В соглашении с США упомянуты гарантии безопасности

В рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины" и то что меня брифинговали чиновники – это появилось в 10 пункте. Важно, что это есть. Я это почитаю и соглашение чиновники предлагают подписывать министрам,

– сказал президент Украины.

Премьер-министр Украины Шмыгаль отметил, что соглашение о редкоземах напрямую привязано к гарантиям безопасности.

"Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписания в отрыве от гарантий безопасности Украины", – добавил он.

Зеленский добавил, что это рамочное соглашение в ратификации парламентом не нуждается. В чем также нет положений о фонде в 500 миллиардов долларов и полной собственности США.

Там нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть, пункт 10, кажется,

– сказал Зеленский.

Киев и Вашингтон разработают отдельное детальное соглашение о фонде, которое потребует ратификации, добавил президент.