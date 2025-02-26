Що відомо про угоду між США та Україною

Попередня угода, яку вдалося розробити, отримала назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України", повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Фактично, це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де Україна і США на рівних будуть керувати цим фондом, наповнювати його.

Як зазначив Шмигаль, Україна не розглядає підписання будь-яких угод без сильних гарантій безпеки. Прем'єр-міністр зауважив, що в інтересах американців інвестиції саме в мирну та вільну Україну.

Внеском України (у фонд – 24 Канал) вважається частина наших доходів майбутніх від ренти або ліцензії на корисні копалини, від дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується для транспортування та видобування відповідних корисних копален,

– каже Шмигаль.

Йдеться саме про майбутні ліцензії і розробки. Шмигаль зауважив, що інфраструктура для транспортування та логістики може використовуватись і та, яка є зараз. Проте, аби про це говорити предметно, потрібно провести відповідні обговорення.

Зверніть увагу! За словами Шмигаля, частина, яку має вкладати Україна – це 50% від вказаних доходів.