16:08, 26 лютого

Володимир Зеленський зазначив, що угода передбачає створення спільного україно-американського фонду. Говорити про гроші наразі рано, бо це рамкова угода.

Що важливо – ви не будете нічого туди відшкодовувати,

– вказав президент.

50% від прибутків, нових ліцензій тощо йтиме у фонд, у якому Україна буде партнером. Вже наступні договори говоритимуть про те, у якому форматі буде це партнерство.

Водночас під час брифінгу президент наголосив, що в угоді немає пункту про те, що на кожен долар США Україна має платити два. Він назвав цей пункт беззмістовним. Зеленський також каже, що у документі немає ні 500 мільярдів доларів боргу, ні 350, ні 100. Головне для президента було те, аби "ми не були боржниками".

"Я не поверну й 10 центів боргу в цій угоді з США", – сказав Зеленський.