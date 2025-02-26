Так, 26 лютого відбувсяя преспідхід Президента України. Що заявив Зеленський, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.
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Заяви Зеленського
Зеленський окреслив деталі фонду України та США
Володимир Зеленський зазначив, що угода передбачає створення спільного україно-американського фонду. Говорити про гроші наразі рано, бо це рамкова угода.
Що важливо – ви не будете нічого туди відшкодовувати,
– вказав президент.
50% від прибутків, нових ліцензій тощо йтиме у фонд, у якому Україна буде партнером. Вже наступні договори говоритимуть про те, у якому форматі буде це партнерство.
Водночас під час брифінгу президент наголосив, що в угоді немає пункту про те, що на кожен долар США Україна має платити два. Він назвав цей пункт беззмістовним. Зеленський також каже, що у документі немає ні 500 мільярдів доларів боргу, ні 350, ні 100. Головне для президента було те, аби "ми не були боржниками".
"Я не поверну й 10 центів боргу в цій угоді з США", – сказав Зеленський.
Президент сказав, що у питанні про відправку миротворців в Україну важливу роль відіграватиме позиція США, кількість країн, які готові надати свої війська, а також їхня чисельність.
"Ми робимо кроки у цьому напрямку. У нас наразі є різне бачення щодо кількості", – зауважив Зеленський. Втім, він наголосив, що головне – рухатися до результату.
Водночас президент висловив сумнів у тому, що Росія має справжнє бажання припинити війну. І саме тому "ми віримо у нашу армію, і це буде однією із найголовніших гарантій безпеки", додав він.
Тому я збережу у будь-якому випадку максимальний кількісний склад Збройних сил, який потрібен Україні для захисту її інтересів,
– запевнив Зеленський.
Зеленський сказав, чи їде в США 28 лютого
Володимир Зеленський спростував, що він буде летіти у Сполучені Штати в п'ятницю, 28 лютого. Водночас як українська, так і американська сторони працюють над тим, щоб прийняти у Вашингтоні українського лідера.
Він зауважив, що дуже хоче здійснити візит до США. Зокрема, український лідер заявив, що для нього важливо почути від США про допомогу для України, що вона буде "не потім, а зараз" і не буде зупинена".
В угоді зі США згадані гарантії безпеки
В рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення "гарантії безпеки України" і те що мене брифінгували урядовці – це з'явилось в 10 пункті. Важливо, що це є. Я це почитаю і угоду урядовці пропонують підписувати міністрам,
– сказав президент України.
Зеленський про кінцевий варіант угоди зі США
За словами президента, остаточний варіант угоди "непогано оцінюють наші урядовці, вважають, що він може працювати". Глава держави зауважив, що ще не бачив усього тексту домовленостей.
"Головні питання, які порушував саме я – вони там звучать дуже непогано. Команди справді попрацювали – і українці, і американці. Головне для мене було, що ми не є боржниками. В угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас", – розповів політик.
Володимир Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена "рамкова угода" щодо копалин, яка не потребує ратифікації. У ній також немає положень про Фонд у 500 мільярдів доларів і повну власність США, йдеться саме про "співвласність".