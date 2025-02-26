16:08, 26 февраля

Владимир Зеленский отметил, что соглашение предусматривает создание совместного украино-американского фонда. Говорить о деньгах пока рано, потому что это рамочное соглашение.

Что важно – вы не будете ничего туда возмещать,

– указал президент.

50% от доходов, новых лицензий и т.д. будет идти в фонд, в котором Украина будет партнером. Уже следующие договоры будут говорить о том, в каком формате будет это партнерство.

В то же время во время брифинга президент отметил, что в соглашении нет пункта о том, что на каждый доллар США Украина должна платить два. Он назвал этот пункт бессмысленным. Зеленский также говорит, что в документе нет ни 500 миллиардов долларов долга, ни 350, ни 100. Главное для президента было то, чтобы "мы не были должниками".

"Я не верну и 10 центов долга в этом соглашении с США", – сказал Зеленский.