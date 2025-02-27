Российский президент Владимир Путин после заседания с коллегией ФСБ сделал заявление. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Путин

Российский президент отметил, что есть первые контакты с администрацией США. Они также "внушают определенные надежды, есть встречное настроение". По его словам, Россия и США готовы снова налаживать сотрудничество;

Кроме этого, Путин поручил принять серьезные дополнительные меры по защите госграницы, увеличивать плотность прикрытия границ на опасных направлениях;

Также он говорил о том, что "само бойцы СВО своей доблестью и победами создали условия для начала диалога о решении украинского и других кризисов". Примечательно, что Путин до сих пор не может назвать войну войной.

В то же время он считает, что нужно использовать все возможности дипломатии и спецслужб для срыва попыток западных элит помешать диалогу России и США. Очевидно, он просто не мог обойтись без критики мифического мероприятия, якобы против коммуникации России и США.

Путин также снова заговорил об этом, что политика Запада начала разваливать изнутри самое западное сообщество.

Также он говорил об обеспечении мировой безопасности. Иронически, ведь именно Россия три года назад развязала полномасштабную войну против Украины.