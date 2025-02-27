Російський президент Владімір Путін після засідання з колегією ФСБ зробив заяву. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що сказав Путін

Російський президент відзначив, що є перші контакти з адміністрацією США. Вони також "вселяють певні надії, є зустрічний настрій". За його словами, Росія та США готові знову налагоджувати співпрацю;

Крім цього, Путін доручив вжити серйозні додаткові заходи для захисту держкордону, збільшувати щільність прикриття кордонів на небезпечних напрямках;

Також він говорив про те, що "саме бійці СВО своєю доблестю та перемогами створили умови для початку діалогу про вирішення української та інших криз". Примітно, що Путін досі не може назвати війну війною.

Водночас він вважає, що треба використовувати всі можливості дипломатії та спецслужб для зриву спроб західних еліт перешкодити діалогу Росії та США. Вочевидь, він просто не міг обійтись без критики міфічного заходу, який нібито проти комунікації Росії та США.

Путін також знову заговорив про те, що політика Заходу почала розвалювати зсередини саме західне співтовариство.

Також він говорив про забезпечення світової безпеки. Іронічно, адже саме Росія три роки тому розв'язала повномасштабну війну проти України.