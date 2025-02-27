В Кремле пропагандистам говорите не слишком "хвалить" президента США Дональда Трампа на случай, если переговоры не будут достаточно успешными для России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Откликнулись на "протянутую руку России"

Российские издания отмечают, что журналисты не получили от Кремля жестких указаний о том, как рассказывать о резком изменении отношений между руководством России и США.

При этом руководителям медиа рекомендовали "не хвалить лично" Трампа, утверждают журналисты, а создать образ "человека, которая имела мудрость отозваться на протянутую Россией руку".

Это нужно, что в случае, если переговоры не удовлетворят Россию, можно было сказали, что они сделали все, что могли.

Сотрудник одного из ведущих пропагандистских медиа из государственных СМИ объяснил, что "обещаний относительно конца СВО не даем, терминов не называем". Подчеркивать рекомендуют на том, что США пошли на контакт, а Россия готова выслушать.

Также советуют "балансировать Трамп" заявлениями российской стороны.