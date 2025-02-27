Это может быть как бронетехника, редко встречавшаяся в боях против ВСУ, так и образцы, вообще ранее не фиксировались на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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О чем свидетельствует передвижение в России раритетной техники

Такие случаи нередко вызывают предположение, что потери армии России достигли критического уровня, что заставляет оккупантов вводить в действие даже самые редкие образцы вооружения.

Общая тенденция действительно указывает на серьезное истощение российских сил, что подтверждается в частности анализами IISS по потерям бронетехники и живой силы РФ. Однако в таких ситуациях следует учитывать и дополнительные нюансы.

Например, недавно было зафиксировано перемещение эшелона, перевозивший 1В119 "Реостат"– машину управления огнем на базе БТР-Д, предназначенную для САУ "Нона-С", а также самоходные ПТРК 9П148 "Конкурс" на базе БРДМ-2.

В данном контексте вполне логичным выглядит предположение о том., что рашисты могли пойти на расконсервацию таких машин скорее с тем., чтобы использовать их в роли "доноров запчастей", или же для "конверсии" в транспортные средства для штурмовых групп армии России.

Однако есть свои "но":

Использование БРДМ-2 в боевых условиях российскими войсками не было зафиксировано, хотя и были сообщения об их расконсервации.

Самоходные ПТРК 9П148 "Конкурс" применялись по меньшей мере во время боев за Угледар в 2023 году.

1В119 "Реостат" является крайне редкой машиной– на 2021 они были лишь в 7-й десантно-штурмовой и 76-й воздушно-десантной дивизиях России. В боях 2022 минимум две единицы были уничтожены, еще пять стали трофеями ВСУ.

Действительно ли Россия использует последние резервы

Согласно данным The Military Balance 2024, по состоянию на начало прошлого года в армии России было:

550 единиц БТР-Д,

180 САУ 2С9 "Нона-С" в строю и 350 на хранении.

Это значит, что российская армия и так имеет достаточно БТР-Д для пуска на запчасти по необходимости. В то же время, потребность в машинах управления огнем 1В119 "Реостат" действительно могла возрасти, если учесть потери этой техники.

Также не следует исключать, что расконсервация редкой техники может быть связана не только с боевыми действиями в Украине. Некоторые образцы могут направляться для оснащения частей, находящиеся на территории самой России и пока не участвующие в войне.