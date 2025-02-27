Акции Rheinmetall выросли

Этот стремительный рост связан с возросшим спросом на военную технику и вооружение, что производит Rheinmetall. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

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Какой фиксируют рост

23 февраля 2022 года акции компании торговались за 96, 8 евро

Сегодня их цена на бирже Xetra достигла 968 евро.

Почему растет спрос на продукцию Rheinmetall

Прежде всего, в этом вопросе сыграла роль помощь Украине– компания активно снабжает оружие Киеву. Еще одним аспектом стала подготовка НАТО, ведь страны Альянса сейчас активно наращивают военные закупки из-за угрозы со стороны России.

Среди факторов успеха и широкий ассортимент– Rheinmetall производит танки, артиллерию, зенитные пушки и боеприпасы, играющие ключевую роль в современных конфликтах.

Важно. Немецкая компания стала одним из крупнейших бенефициаров военного обострения в Европе, а ее финансовые показатели стремительно растут.