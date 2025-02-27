Акції Rheinmetall зросли

Цей стрімкий ріст пов’язаний із збільшеним попитом на військову техніку та озброєння, що виробляє Rheinmetall. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

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Яке фіксують зростання

23 лютого 2022 року акції компанії торгувалися за 96,8 євро

Сьогодні їхня ціна на біржі Xetra досягла 968 євро

Чому зростає попит на продукцію Rheinmetall

Передусім у цьому питанні відіграла роль допомога Україні – компанія активно постачає зброю Києву. Ще одним аспектом стала підготовка НАТО, адже країни Альянсу наразі активно нарощують військові закупівлі через загрозу з боку Росії.

Серед факторів успіху і широкий асортимент – Rheinmetall виробляє танки, артилерію, зенітні гармати та боєприпаси, які відіграють ключову роль у сучасних конфліктах.

Важливо. Німецька компанія стала одним із найбільших бенефіціарів військового загострення у Європі, а її фінансові показники стрімко зростають.