Дональд Трамп раніше заявляв, що російсько-українська війна завершиться договором або найближчим часом, або ніколи. Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що лідер США може мати на увазі сценарій протистояння між Північною та Південною Кореями, адже угоди про мир між країнами не існує.

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Угоди про мир в Україні може не бути

Тарас Загородній припустив, зважаючи на варіанти, які уже були в історії минулих воєн, Україна та Росія також можуть не підписувати ніяких домовленостей.

Може так статися, що війна зупиниться, але нічого підписано не буде. Я цього не виключаю. Формально Росія не оголошувала війну проти України. Окупанти в односторонньому порядку можуть припинити своє "СВО". Для цього не потрібно угоди,

– зауважив політтехнолог.

Він наголосив, що будь-який договір, який не підкріплений механізмом примусового виконання зобов'язань щодо угоди, є просто порожнім папірцем.

Важливо! Дональд Трамп упевнений, що після підписання мирної угоди Росія більше не нападе на Україну. Він очікує конструктивних перемовин і вважає, що Путін дотримається домовленостей. Якщо ж Москва порушить угоду, США можуть посилити підтримку України, зокрема зброєю та системами ППО.

У такому випадку сторони можуть дотримуватись умовного перемир'я, але це не означає, що партнери нашої держави не укладуть угоди з Україною. Мовиться про гарантії безпеки та допомогу.

Українцям потрібна сила, а не папірці, зокрема сила, яка змусить росіян ніколи не нападати на Україну. Це може забезпечити тільки наявність власної армії та ракет дальністю 2 – 3 тисячі кілометрів,

– сказав Тарас Загородній.

Він додав, якщо буде припинення бойових дій, то Україна має дбати про розвиток власного військово-промислового комплексу, щоб він активно розвивався.