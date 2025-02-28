"Президент Дональд Дж. Трамп і віце-президент Джей Д. Венс завжди відстоюватимуть інтереси американського народу та тих, хто поважає позицію Сполучених Штатів у світі, і ніколи не дозволять скористатися американським народом", – йдеться в офіційній заяві Білого дому з приводу зірваних переговорів.

Зокрема в адміністрації Трампа апелюють до того, що 52% українців виступають за завершення війни, а Зеленський нібито сам визнавав, що світ перебуває на порозі Третьої світової.

Крім того, Білий дім цитує "наближене до президента Зеленського" джерело, яке заявляє про нестачу живої сили, і згадує участь президента України у передвиборчих агітаційних заходах демократів у Пенсильванії.