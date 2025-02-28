Про це заявив виконавчий віцепрезидент Інституту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Сталося це після напруженої зустрічі з Дональдом Трампом.

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Візит Зеленського до США почався 28 лютого із спілкування з сенаторами. Після цього президент зустрівся з Дональдом Трампом. Між лідерами відбулася дуже "гаряча" розмова щодо російсько-української війни.

Врешті, Зеленський достроково покинув Білий Дім, а заплановану спільну пресконференцію президентів – скасували. Не відбулося і підписання історичної угоди між Україною та США про рідкісноземельні метали.

На вечір у Зеленського була запланована зустріч представниками української громади в Українському домі. Чи відбудеться вона – наразі невідомо.

Зверніть увагу! На сайті Fox News з'явився анонс ексклюзивного інтерв'ю Зеленського. Воно стартує о 18:00 за східним часом (за київським – це субота, 1 березня, о 01:00)

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