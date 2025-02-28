Фото з президентом України опублікувала сенаторка США Емі Клобушар. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Клобушар у соцмережі Х.

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Що відомо про зустріч Зеленського із сенаторами США

Емі Клобушар прокоментувала зустріч із Зеленським.

Дійсно хороша двопартійна зустріч перед тим, як президент Зеленський попрямує до Білого дому. Ми з Україною,

– каже сенаторка.

Водночас Зеленський заявив, що під час зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні головними темами перемовин стали продовження військової допомоги Україні, відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, а також спільне бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки.

Український президент подякував США за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії.

Окрім цього, Зеленський зустрівся з президентом Євангельської асоціації Біллі Грема та організації "Сумка самаритянина" Франкліном Гремом. Він подякував за молитви заради миру в Україні, допомогу українським дітям та всьому українському народу та зазначив, що ця підтримка є дуже важливою.

Зазначимо, що після цього український глава держави має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для підписання угоди щодо рідкісноземельних металів. Окрім цього, у ЗМІ повідомляли, що Зеленський дасть інтерв'ю для FOX News.