Об этом заявил исполнительный вице-президент Института, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Произошло это после напряженной встречи с Дональдом Трампом.

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Визит Зеленского в США начался 28 февраля с общения с сенаторами. После этого президент встретился с Дональдом Трампом. Между лидерами состоялся очень "горячий" разговор о российско-украинской войне.

В конце, Зеленский досрочно покинул Белый Дом, а запланированную совместную пресс-конференцию президентов – отменили. Не состоялось и подписание исторического соглашения между Украиной и США о редкоземельных металлах.

На вечер у Зеленского была запланирована встреча представителями украинской общины в Украинском доме. Состоится ли она – пока неизвестно.

Обратите внимание! На сайте Fox News появился анонс эксклюзивного интервью Зеленского. Оно стартует в 18:00 по восточному времени (по киевскому – это суббота, 1 марта, в 01:00)

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