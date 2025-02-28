Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Зеленского.

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Что написал Зеленский о споре с Трампом

Интересно, что в заметке украинский президент упомянул Трампа.

Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого,

– сказано в сообщении.

Ранее в Офисе Президента так же сдержанно писали о жестких выпадах Трампа.

Американский президент же всячески пытается подать украинскую сторону как слишком эмоциональную. Так, он сказал, что Зеленский ненавидит Путина, что плохо.

Хотя на самом деле очень эмоциональным является именно Трамп. Например, Трамп начал передразнивать Зеленского, мол, тот не может говорить "я хочу то, я хочу се".

Спор занял около шести минут, во время него Трамп и Вэнс сильно давили на Зеленского. Там было много возмутительных моментов. К примеру, Трамп не хотел отвечать на вопрос о гарантиях безопасности. А когда Зеленский спросил, может ли кое-что сказать, Трамп прервал его, мол, ты и так много наговорил. В конце Трамп назвал Зеленского глупым президентом.