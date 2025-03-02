Трамп приказал своим подчиненным проверить возможность прекращения временно или полностью текущих поставок оружия Украине. Пока неизвестно, пойдет ли президент США на такой шаг, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что известно

У Трампа считают, что Зеленский, мол, не осознал политических изменений, которые произошли в США после выборов 6 ноября. Именно поэтому президент Украины, якобы, проводил встречи с высокопоставленными чиновниками новой администрации, в частности Джей Ди Вэнсом, пытаясь получить больше от США. У Трампа пожаловались, что глава нашего государства выглядел неблагодарным. Там вспомнили, что Зеленский отказался подписать первый вариант соглашения о недрах, ссылаясь не нехватку в нем гарантий безопасности, чем вызвал ярость у президента США, который назвал потом украинца "диктатором".

Эти самые гарантии безопасности стали камнем преткновения и во время личной встречи президентов в Овальном кабинете. Зеленский поднял вопрос о "реальных" гарантиях безопасности от США, а не "экономических" вроде соглашения об ископаемых. Его комментарии разозлили некоторых чиновников администрации.

"Для Зеленского стало абсолютно понятно, что в этой сделке не будет никаких гарантий безопасности", – прокомментировал ситуацию один из чиновников Белого дома.

В администрации сказали, что они не уверены, что именно может сделать Зеленский, чтобы убедить Трампа возобновить переговоры с ним, кроме как изменить, с их точки зрения, свое отношение к президенту. Они отметили, что Трамп сомневается, что Зеленский готов вести переговоры о завершении войны.

В то же время один из чиновников Белого дома подтвердил, что возможность для сотрудничества Вашингтона и Зеленского для достижения мирного соглашения еще сохраняется.

Напомним, что сразу после ссоры президентов в Овальном кабинете, появилась информация в медиа, что у Трампа обсуждают возможность прекращения поставок текущей военной помощи Украине.