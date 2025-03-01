Дональд Трамп пообщался с журналистами перед посадкой на Marine One в Белом доме, сообщает 24 Канал.

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Американский лидер заявил, что Владимир Зеленский якобы "перегнул палку" в Овальном кабинете, и "не выглядит человеком, желающим мира".

Трамп заверил, что "США стремятся к миру, а не 10-летней войне", и настаивал на том, что прекращение огня может произойти немедленно.

По словам Трампа, чтобы возобновить переговоры с США, украинский лидер "должен сказать, что хочет заключить мир", а не "Путин то, Путин это, негативные вещи". Фактически, американский президент хочет, чтобы Зеленский перестал критиковать Путина.

"У него нет карт", – в очередной раз заявил Трамп.