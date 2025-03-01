Дональд Трамп поспілкувався з журналістами перед посадкою на Marine One у Білому домі, повідомляє 24 Канал.

До теми Зеленський у США: головне про візит і заяви сторін

Американський лідер заявив, що Володимир Зеленський нібито "перегнув палку" в Овальному кабінеті, і "не виглядає людиною, яка хоче миру".

Трамп запевнив, що "США прагнуть миру, а не 10-річної війни", і наполягав на тому, що припинення вогню може відбутися негайно.

За словами Трампа, щоб відновити переговори зі США, український лідер "має сказати, що хоче укласти мир", а не "Путін те, Путін се, негативні речі". Фактично, американський президент хоче, аби Зеленський перестав критикувати Путіна.

"У нього немає карт", – вкотре заявив Трамп.