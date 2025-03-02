С началом президентства Трампа США послали Европе четкий сигнал, что, мол, вопрос безопасности Украины теперь ложится на ваши плечи. Трамп дал понять, что его задача – это прекращение огня, а дальше он хочет "умыть руки", оставив украинский вопрос за европейцами. Бывшее единство Америки и ее союзников в очередной раз пошатнулась, когда и Европу, и Киев оставили за бортом во время первых переговоров с россиянами в Эр-Рияде. На Западе начали признавать реальность риска договоренностей Трамп и Путина за спинами Украины и ее друзей, передает 24 Канал.

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Решающий саммит после скандала в Белом доме

Встреча Владимира Зеленского и Трампа в Белом доме показала, что глава США не имеет никакого представления, как заставить Путина пойти на мирное соглашение, и более того, придерживаться его. Все, что сказал республиканец, так это то, что российский диктатор его уважает, а потому не решится нарушить режим прекращения огня, если он будет достигнут.

Учитывая выше перечисленное Европа проводит совместные обсуждения относительно того, как ей действовать дальше.

Ожидается, что на саммите в Лондоне будут обсуждаться различные темы. Однако центральной станет укрепление позиций Украины. Речь идет, частности о постоянной военной поддержке и усилении экономического давления на Россию.

Также на саммите обсудят необходимость прочной и долгосрочной сделки, которая обеспечит постоянный мир и гарантии, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих нападений России. Еще одной темой обсуждения станут дальнейшие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.

Известно, что в саммите примут участие: премьер Италии, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Также будут присутствовать лидеры Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Приедет и министр иностранных дел Турции.

На саммит были приглашены генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антонио Коста.

15:23, 2 марта Толпа европейских лидеров начинает прибывать в Ланкастер Хаус в центре Лондона. Уже прибыли премьер-министр Польши Дональд Туск. Вскоре после этого прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Также видели, как пришел премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

15:17, 2 марта Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн в дороге на саммит в Лондоне, написала в Х, что Европа и в дальнейшем будет поддерживать Украину так, чтобы это привело к справедливому и прочному миру. "Путь к миру заключается в силе. Слабость порождает дальнейшую войну. Мы будем поддерживать Украину и одновременно наращивать усилия по защите Европы", – заявила председатель Еврокомиссии.

14:54, 2 марта Президент Франции Эммануэль Макрон тоже прибыл на международный саммит в центре Лондона, организованный сэром Кейром Стармером. В дверях его встретил премьер-министр, и пара на мгновение остановилась, чтобы сфотографироваться, прежде чем пойти внутрь. Стармер встретил Макрона: смотрите видео Стармер сказал, что Великобритания, Франция и Украина сегодня будут работать над планом прекращения огня, который представят Соединенным Штатам.