По словам Стармера, Европа готова усилить помощь Украине "самолетами в воздухе и сапогами на земле". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Кира Стармера.

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Великобритания готова отправить в Украину миротворцев

Премьер-министр Великобритании заявил на брифинге после европейского саммита в Лондоне, что союзники готовы обеспечивать выполнение мирного соглашения в Украине своими солдатами.

Мы усилим нашу помощь немедленно, включая самолетами в воздухе и сапогами на земле. Но чтобы достичь успеха, эти усилия должны быть поддержаны со стороны Штатов,

– заявил Стармер.

Добавим, что европейские лидеры также согласились, что будут работать над мирным планом для Украины и обсуждать его с США. Стармер добавил, что Украину надо поставить в сильнейшую позицию перед будущими мирными переговорами. Поставка оружия Украине от Европы будет продолжаться.