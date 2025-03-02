За словами Стармера, Європа готова посили допомогу Україні "літаками в повітрі і чоботами на землі". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Кіра Стармера.

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Британія готова надіслати до України миротворців

Прем'єр-міністр Великої Британії заявив на брифінгу після європейського саміту у Лондоні, що союзники готові забезпечувати виконання мирної угоди в Україні своїми солдатами.

Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками в повітрі і чоботами на землі. Але щоб досягнути успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку Штатів,

– заявив Стармер.

Додамо, що європейські лідери також погодилися, що будуть працювати над мирним планом для України і обговорювати його зі США. Стармер додав, що Україну треба поставити в найсильнішу позицію перед майбутніми мирними перемовинами. Постачання зброї Україні від Європи продовжуватиметься.