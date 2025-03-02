Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Стармера за результатами саміту щодо України.

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Деталі нової угоди

Прем'єр-міністр Великої Британії повідомив, що вчора, 1 березня, країна підписала позику, яка буде фінансуватись з заморожених російських активів. Україна зможе використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для закупівлі 5 тисяч зенітних ракет ППО.

Стармер зазначив, що така угода створить нові робочі місця в оборонному секторі Великобританії, адже ракети виготовлятимуть у Белфасті.

Це захистить нашу інфраструктуру та допоможе Україні побудувати безпеку та мир. Ми не можемо прийняти угоду зі слабкої позиції. Будь-яка угода має бути з сильною позицією, тільки так ми побудуємо безпеку та мир,

– наголосив він.

Прем'єр-міністр Великої Британії додав, що він розділяє з Україною весь тягар, тому його країна робить рішучі кроки.

До слова, Стармер повідомив, що Велика Британія також буде підтримувати Україну після підписання майбутньої мирної угоди. Підтримка включатиме "чоботи на землі" та "літаки в повітрі".