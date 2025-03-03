Какую помощь сможет получить Украина

Украина и МВФ смогли достичь договоренностей, относительно седьмого пересмотра программы EFF, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по седьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Шмыгаль напомнил, что общая сумма помощи от МВФ по этой программе составит – 15,5 миллиарда долларов. Пока что Украина не получит новый транш.

Очередной транш сможем получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ,

– отметил премьер.

Отдельно Шмыгаль поблагодарил МФВ, правительство и НБУ за плодотворное сотрудничество.

Напомним! Программа механизма расширенного финансирования (EFF) утверждена на 2023 – 2027 годы. Украина уже получила 9,8 из ожидаемых 15,5 миллиарда долларов.