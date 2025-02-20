Что известно о новом визите МВФ

Представители МВФ будут обсуждать с украинскими чиновниками очередной пересмотр Программы расширенного финансирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Решила Тофано Представительница Международного валютного фонда Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF).

В 2025 году Украина продолжит получать помощь от МВФ. Общая сумма поддержки, по результатам 4 квартальных пересмотров, должна достичь – 2,7 миллиарда долларов.

Кредиты от МВФ, как ожидается, могут предоставляться такими частями:

в марте – 918 миллионов долларов;

июне – 810 миллионов долларов;

августе – 540 миллионов долларов;

декабре – 445 миллионов долларов.

Напомним! Программа расширенного финансирования (EFF) была утверждена МВФ еще 31 марта 2023 года. Она рассчитана на 4 года. Общая сумма помощи для Украины составит – 15,6 миллиарда долларов.